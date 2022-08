‘Wat jammer’: gezondheidscentrum komt niet in hart van stadspark Steenbergen

Rechtszaak om megamolens Karolina­pol­der in Dinteloord weer opgepakt

DINTELOORD - De langlopende kwestie over de vier nieuwe windmolens bij Karolinapolder in Dinteloord krijgt binnenkort een vervolg. Op 6 september wordt bepaald of de natuurvergunning rechtmatig verleend is. Op 23 november gaat het over de omgevingsvergunning.

15 augustus