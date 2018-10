Wat is impact Belgische verkiezingen op West-Brabantse grensstreek?

Het is één van de grensoverschrijdende kwesties waarover de Woensdrechtse burgemeester Steven Adriaansen in gesprek is met zijn ambtgenoot Gaston Van Tichelt uit Essen. Let wel: Belgische burgemeesters zijn, anders dan in Nederland, politieke figuren die zich met van alles en nog wat bemoeien. De lokale verkiezingsstrijd is tevens de race om de burgemeesterssjerp. De partij die als grootste uit de bus komt, levert doorgaans de burgemeester. Van Tichelt wil burgemeester van Essen blijven en doet als lijsttrekker van het christen-democratische CD&V actief mee in de campagne.