Wat is er eigenlijk allemaal te vinden op Vliegbasis Woensdrecht? Een overzicht in vogelvlucht

Lachgas voor barende vrouw in het Amphia: minder pijn bij weeën

BREDA/ROOSENDAAL - Vrouwen die poliklinisch bevallen in het Amphia Ziekenhuis (Breda en Oosterhout) kunnen sinds kort beschikken over pijnstilling in de vorm van Relivopan. Dit is een mengsel van lachgas en zuurstof dat onder leiding van een verloskundige toegediend wordt via een mond/neusmasker.

11 december