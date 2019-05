Vroeger, tot en met de jaren 60/70 van de vorige eeuw was het qua aanbod van tuindersbedrijven in Bergen op Zoom en omstreken wel anders. In die tijd waren er juist veel tuinders, vaak gingen die bedrijfjes over van vader op zoon. Om verwarring te voorkomen hadden veel families in die tijd bijnamen. En die waren soms heel kleurrijk. Ik had het hier laatst over met een van mijn dochters en ik dacht dat we ergens nog wel een lijst moesten hebben liggen van al die bijnamen. Dus begon ik aan een zoektocht in een heleboel dozen en mappen om die lijst boven water te krijgen. Daar had ik beter niet aan kunnen beginnen. Wat bewaart een mens toch veel!