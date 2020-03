Wat als de verpleegkundige corona heeft?

Fort de Roovere: nog meer water in de gracht

10:10 In 2010 keerde Fort de Roovere terug in het landschap. Alleen kenners wisten dat tot dan toe dat hier een belangrijk verdedigingswerk lag. In het terrein kon je de grachten als wandelaar amper nog herkennen. Alleen de hoogteverschillen maakten duidelijk dat dit niet zo maar een doorsnee stukje bos was.