Washin7 maakt een feestje van auto's wassen in Bergen op Zoom

videoBERGEN OP ZOOM - Autowassen is meer dan een vervelend klusje dat je eens in de zoveel maanden moet doen. Dat is zo'n beetje het idee achter Washin7. Het bedrijf heeft gisteren de derde vestiging geopend in Bergen op Zoom, aan de Rooseveltlaan. Het had al locaties in Roosendaal en Eindhoven. Vanaf nu is het mogelijk om in Bergen op Zoom een uitgebreide 'carwash' te doen .

Zodra het wasprogramma is gekozen, rij je met de auto zachtjes de wasstraat in. Voorzichtig manoeuvreren om de banden aan de linkerkant van de auto precies op een rijdende band te plaatsen. Auto in de vrij en vanaf daar neemt het volautomatische systeem het over. Je hoeft zelf alleen maar achterover te leunen. En te zien hoe de auto een aantal keer wordt natgespoten, wasmiddel naar beneden kleddert en grote borstels de auto goed schoon schrobben. Vijf minuten lang zit je in de auto, die beetje bij beetje wordt voortgetrokken tot het eind, waar grote drogers de auto nog even droogblazen. Dan telt een schermpje af wanneer je mag wegrijden. 3, 2, 1.... klaar!

Volledig scherm Nieuwe wasstraat © Chris van Klinken/Pix4Profs

450 liter water

,,Sommige mensen vergelijken het wel met een attractie'', lacht Stefan Felix, operationeel manager van Washin7. ,,Dat vinden we belangrijk. De beleving, naast de snelheid en kwaliteit.'' Er is één wasstraat. Daar kunnen per uur 120 auto's doorheen. ,,Per auto gebruiken we 450 liter water'', vertelt Felix. ,,85 procent daarvan hergebruiken we weer.''