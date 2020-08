Warmtekrachtcentrale verknipt tot schroot

De duizenden automobilisten die er elke dag pal langs razen over snelweg A4 kunnen de komende maanden de sloop van dag tot dag volgen. ,,We zijn pas begonnen, werken nu met drie man. Twee kranen en iemand met een snijbrander”, vertelt Jan Hage namens Martens Democom, het sloopbedrijf, over deze klus.

Niks verkopen

Quote Grootste kraan van Europa aan de slag Martens Democom is niet alleen sloper, maar ook eigenaar. ,,We hebben deze centrale en ook die in Klazienaveen en Erica gekocht van RWE”, legt hij uit. In de sloopovereenkomst zoals die met RWE is afgesproken staat dat de drie centrales volledig tot schroot moeten worden verwerkt.

,,We mogen er geen onderdelen van verkopen.” De Bergse centrale was oorspronkelijk van Essent, later ging de elektriciteitscentrale over naar het Duitse RWE. Met gas werd er vanaf 1996 stroom opgewekt, met name voor Philip Morris.

Van het net

In 2012 is de centrale aan de Moervaart al stilgelegd, omdat het opwekken van stroom op deze manier niet meer loonde. Vier jaar geleden werd de Bergse centrale definitief van het net gehaald.

Het markante complex ligt niet alleen pal naast de A4, maar ook vlak langs de spoorlijn van Bergen op Zoom naar Roosendaal. Dat maakt slopen een delicate zaak. Waarbij er goed moet worden opgelet dat wegverkeer en treinverkeer geen hinder ondervinden, aldus Hage.

Overleg

Wat er na de sloop met het terrein gaat gebeuren is volgens de woordvoerder van Martens Democom nog niet duidelijk. ,,Daar zijn we over in gesprek met de gemeente Bergen op Zoom.” Het perceel waar de centrale staat is volgens hem zo'n 3500 vierkante meter groot. Het ligt pal naast Philip Morris.