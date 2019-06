Warm weer zorgt voor minder volk op Ossendrechtse kermis

OSSENDRECHT - ,,Te zot of te bot”, riep kermisexploitant John Dauphin zondagmiddag op de braderie in Ossendrecht. Zijn draaimolen was maar half bezet met kinderen. Oorzaak is volgens hem het veel te warme weer.

,,De voorgaande weken viel een aantal kermissen in het water en nu is het weer veel te warm", verzuchtte hij. Op de braderie met 150 kramen was het redelijk druk en de standhouders waren tevreden. ,,Ik verkoop lekker", zei Jeanet Jaspers die met tweedehands boeken op de markt staat.

Dorstig weer

Waterspelletjes

De Ossendrechtse brandweer was bezig met waterspelletjes voor de jeugd. ,,En ondertussen spreken we hun ouders aan in de hoop dat ze ons korps willen komen versterken", legde brandweerman Huite Posthuma uit. Van Oevelen, tevens lid van de stichting Buurtschappen Ossendrecht (SBO) keek gistermiddag terug op een mooi weekend. ,,De vrijdagavond was uitstekend met de kermisloop en gisteravond was het druk en gezellig in de cafés. Dat het dan vandaag een klein beetje minder druk is, kan de pret niet drukken."

