Warboel op Steenbergs stadskantoor: ‘Ik ben niet doof, die geluiden hoor ik’

Dat staat in een uiterst kritisch rapport van Bureau Seinstra. Burgemeester Ruud van den Belt krijgt van alle kanten signalen dat het ambtelijk apparaat niet op orde is: ,,Ik ben niet doof, die geluiden hoor ik.’’

De burgemeester zei dit in reactie op de zorgen die Volkspartijman Ger de Neve donderdagavond in de raadsvergadering uitte over de organisatieontwikkeling. ,,Inmiddels is uitgelekt dat Bureau Seinstra een analyserapport heeft uitgebracht, waarin naar verluidt zeer kritische analyses zijn gemaakt over het proces, de voortgang en vooral de resultaten.” Zijn partij wil graag inzage in dat rapport.

Kritisch rapport

Dat het rapport kritisch is, kan de burgemeester bevestigen. ,,De aansturing is niet op orde. Doorgroeimogelijkheden voor ambtenaren zijn te beperkt. En op verschillende lagen is te veel onduidelijkheid.” De gemeente is al een jaar of drie bezig om dit allemaal te verbeteren, maar er is nauwelijks iets van verbetering te merken, zegt De Neve.

Hoe het komt? Dat kan de burgemeester deels wel verklaren. ,,Onder meer door de coronacrisis, maar ook omdat de overheid steeds meer taken bij gemeentes weglegt. En dat geeft onrust in de organisatie.” Hij belooft het plan van aanpak dat op basis van het Seinstra-onderzoek is opgesteld volgende week met de raad te delen.

Minder managers

Quote Geef ons de tijd en het vertrouwen om hieraan te werken Ruud van den Belt, burgemeester Hierin staat onder meer dat het normale werk van de gemeente, zoals gras maaien en straatverlichting repareren, moet kunnen doorgaan zonder gestoord te worden door diverse projecten.

Daarnaast wil de gemeente minder managers: maximaal vier. Zodat de algemeen directeur rechtstreeks met die vier samenwerkt zonder nóg een directeur ertussen. Dat betekent dat ambtenaren meer eigen verantwoordelijkheid moeten krijgen. Over ambtenaren gesproken: de gemeente moet ook een aantrekkelijkere werkgever worden.

Kortom: er is nog een hoop te doen in de organisatie. De burgemeester belooft beterschap. ,,Geef ons de tijd en het vertrouwen om hieraan te werken.”