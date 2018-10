Wantsen, eng? Als je ze maar niet doodt

Afgelopen week was mijn mailbox volgelopen, mijn twitteraccount ontploft en mijn facebookaccount rood aangelopen. Wat was er aan de hand? De bladpootwantsen en de grauwe schildwantsen trokken massaal de huizen in en menig mens schrok van die massa. Het waarom is heel simpel, want al die wantsen zoeken net als lieveheersbeestjes een lekkere slaapplek op om te overwinteren.

Vaker in Nederland

Oorspronkelijk komen de bladpootwantsen voor in Noord-Amerika, maar sinds 2007 worden ze ook hier in Nederland steeds vaker gezien. Het meest zie je deze insecten in gebieden waar veel dennenbomen, zoals de grove den, staan en in Brabant staan heel veel dennenbomen. Bladpootwantsen leven namelijk van de sappen van dennenkegels. Die zuigen zij op met hun snuit, die helemaal is ingesteld om plantensap op te zuigen. Dat er dan ook zoveel zijn, kan kloppen, omdat ze geen natuurlijke vijanden kennen en dus kunnen ze veel nakomelingen krijgen. In principe doen ze niets, maar ze blijven niet in hun schuilplaats zitten zoals lieveheersbeestjes. Deze laatste overwinteren ook massaal in huizen.