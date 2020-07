Wandelen en fietsen onder de Bospoort in stadspark

BERGEN OP ZOOM - De Bospoort landt dit najaar in het Anton van Duinkerkenpark. Het monumentale kunstwerk komt over de Route van de Turf te staan die door het park loopt. Zodat mensen er onderdoor kunnen fietsen en wandelen.

Dat vertelt Tom van Eekelen, projectleider cultureel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom. ,,De vergunning is er, na de zomervakantie komt er een fundering en kan de Bospoort worden geplaatst.”

Omstreden

Quote Je moet eronder door kunnen, dat was de voorwaarde Tom van Eekelen, Projectleider cultureel erfgoed Het enorme goudkleurige kunstwerk kent een omstreden bestaan. Jarenlang sierde het tijdens de Krabbenfoor de entree van de stad, aan de Korte Bosstraat. Als eigentijdse herinnering aan de historische Bospoort die er vroeger is geweest. Maar omwonenden kwamen er tegen in het geweer, ze stapten zelfs naar de rechter omdat ze het gevaarte niet voor hun deur wilden. Daarom staat het object nu al jaren in opslag.

,,Door die bezwaren zijn we op zoek gegaan naar alternatieve locaties”, vertelt Van Eekelen. Die zoektocht eindigde uiteindelijk in het stadspark. Daar kan de Bospoort prima staan. ,,Maar niet in een plantsoen, je moet er echt onder door kunnen, dat was een voorwaarde.” Door het kunstwerk over het fietspad te plaatsen wordt daar aan voldaan.

Goedkoper

Dat de gemeente de Bospoort toch plaatst in het Anton van Duinkerkenpark is wel opvallend in een tijd dat er volop moet bezuinigd worden, erkent projectleider Van Eekelen. Aanvankelijk was de plaatsing wegbezuinigd en was het kunstwerk gedoemd in opslag te blijven, maar na het nodige gereken is toch besloten door te zetten. En de poort een definitieve plek te geven.

Want deze oplossing is uiteindelijk goedkoper, legt hij uit. ,,We moeten nu betalen voor de opslag bij het Facilitair Bedrijf. Dat kost op termijn meer geld dan dat we eenmalig kosten maken voor plaatsing in het park.” ,,En wij zijn hier heel blij mee”, zegt Peter Pel namens het kunstenaarscollectief Krot & Co, de makers van de Bospoort.

Volledig scherm De Bospoort komt over de Route van de Turf te staan die hier door het park loopt. © Google Streetview