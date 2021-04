Wandelaars niet blij met betaald parkeren de Heide: ‘We komen hier juist ómdat het gratis is’

Op mooie dagen heeft recreatiegebied de Heide een parkeerprobleem. Dan is het soms zelfs zo druk, dat de gemeente het gebied af moet sluiten. Op een frisse donderdagmiddag is het er echter rustig. Wat wandelaars, meestal met de hond.



,,In het weekend is het hier inderdaad overvol”, zegt Liecke van der Aa. ,,Dus snap ik nog wel dat ze in het weekend of in de zomer parkeergeld gaan vragen. Maar in de winter is dat helemaal niet nodig.” ,,Het lijkt me ook vervelend voor de eigenaar van Brasserie de Berk", vult Kim Schoep aan. ,,Als je hier betaald moet parkeren, denk ik dat veel mensen voortaan wegblijven of bijvoorbeeld bij ’t Appeltje gaan wandelen.”