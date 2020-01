Wallebal: voor de laatste keer hossen in Woensdrecht

'Tikkende tijdbom’: 5000 liter zeer ontvlamba­re stoffen gevonden middenin woonwijk Bergen op Zoom

19:43 BERGEN OP ZOOM - De politie heeft woensdagochtend 5000 liter aan drugschemicaliën aangetroffen in een garagebox in Bergen op Zoom. Volgens de politie was er sprake van een levensgevaarlijke situatie. ,,Klein vuurtje erbij en de ramp was niet te overzien.”