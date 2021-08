Wagen belandt in sloot na aanrijding in Bergen op Zoom, automobilist met schrik vrij

Cocaïne, hasj en flinke som geld gevonden in auto van man (21) in Hoogerhei­de

14 augustus HOOGERHEIDE - Een 21-jarige man uit Groningen is vrijdagavond aangehouden aan de Sondermanlaan in Hoogerheide. Hij had verschillende soorten drugs in zijn auto liggen. De politie vermoedt dat hij het wilde verkopen.