Wachtruimte station Krabbendijke sluit definitief door vandalisme

Al snel na de opening van de wachtruimte in 2015 ging het mis. Vandalen hadden het onder meer op de koffie-automaat gemunt. Cameratoezicht en een slot dat alleen met een ov-chipkaart kon worden geopend, hielden kwaadwillenden ook niet tegen. Na een tijdelijke sluiting, probeerde de gemeente Reimerswaal het tij nog te keren door extra toezicht van de boa. Ook dat mocht niet baten.



Prorail en NS zijn de rommel en vernielingen in het verwarmde wachtlokaal zo zat, dat ze de ruimte voorgoed hebben gesloten. Je kon een bakje koffie uit het automaat halen en een krantje lezen aan de leestafel. Of op koude dagen in een sfeervol decor -het fotobehang suggereerde de aanwezigheid van een imposante boekenkast- je verwarmen aan het snorrende kacheltje.



Voor een klein station als Krabbendijke was de wachtruimte in het oude stationsgebouw vorstelijk te noemen. Was. Want NS en Prorail hebben besloten vanwege aanhoudend vandalisme het lokaal definitief op slot te draaien.