Wachtlijsten dreigen bij Jeugdbescherming Brabant door financieel conflict met West-Brabantse gemeenten

Hangen aan Anton van Duinkerken: ‘Leuk, zo'n ventje met lak aan katholieke poëzie’

27 april BERGEN OP ZOOM - Er bungelt een jongetje aan de vingers van Anton van Duinkerken. Da’s nou pech voor Studiekring Bergen op Zoom. Ik zou vandaag in de bibliotheek aanschuiven voor hun examentraining van middelbare scholieren. Maar dit is leuker, zo’n ventje met lak aan katholieke poëzie. Weet hij wel wie die meneer is? ,,Een koning. Toch?”