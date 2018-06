Waarvoor worden schapen gestolen? 5 vragen over schapendiefstal in West-Brabant

Hitte houdt vooral in Brabant aan: mogelijk tot diep in juli zo warm

11:20 DEN BOSCH - De zomer draait op volle toeren en dat is te merken. Ook de komende dagen lopen de temperaturen hoog op. ,,Voorlopig zijn we nog niet van de hitte af, de warmte zal nog geruime tijd aanhouden. Mogelijk tot diep in juli”, zegt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. De hoogste temperaturen worden in Brabant en Limburg verwacht.