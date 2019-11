Waarschuwing voor Col du Kragge na valpartijen met gewonden

Wonen of werken in België? GrensInfoP­unt adviseert West-Brabanders met rijkssteun

8:00 BERGEN OP ZOOM - Het GrensInfoPunt (GIP) Brabantse Wal kan inwoners van West-Brabant blijven adviseren over wonen, werken, studeren of ondernemen in België. Staatssecretaris Tamara van Ark steekt vanaf 2020 namens het Rijk jaarlijks in totaal een miljoen euro in deze loketten voor grenswerkers en -bewoners.