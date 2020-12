Waarschuwing aan Bergen op Zoom: zo stuur je mensen naar de voedselbank

Vuurwerk­bom woning burgemees­ter Woensd­recht mogelijk gerichte actie

29 november HOOGERHEIDE - De woning van burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht is zaterdagnacht beschadigd geraakt door een vuurwerkbom. Niemand is gewond geraakt, wel is er grote schade. De politie houdt er rekening mee dat het een gerichte actie is en houdt het huis van Adriaansen de komende tijd beter in de gaten. Boze collega-burgemeesters spreken hun afschuw uit.