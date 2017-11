Waarover praten zij in gemeenteraad van Bergen op Zoom?

De moties gaan onder meer over het plaatsen van bladkorven, over de kerncentrale in Doel, maar ook over SKW 't Weike in Lepelstraat.

Het is een belangrijk moment elk jaar, de behandeling in de gemeenteraad van de begroting voor het jaar erop, zeg maar het gemeentelijk huishoudboekje. In dat politieke spel rond de centen proberen fracties in de gemeenteraad nog enigszins een eigen draai aan het geheel te geven. Ze doen dat met moties, voorzetjes.

Opvallend

Dat zijn er dit keer een kleine twintig. Donderdagavond handelt de gemeenteraad ze alsnog af. BN DeStem zet een aantal opvallend op een rijtje:

• Het plaatsen van bladkorven is een gemeentelijke taak. Dat vindt het CDA. En daarom komt deze partij met het voorstel om dit weer door de gemeente te laten doen. Het CDA heeft iets met bladkorven. De partij plaatst er nu zelf. Opvallend voorzien van een groenwit lintje. Het college van burgemeester en wethouders voelt niks voor het idee van het CDA. ,,Burgers kunnen zelf een bladkorf maken''. Het legen wil de gemeente wel doen.

• Sociaal Kultureel Werk 't Weike in Lepelstraat komt geld te kort. Om precies te zien 5000 euro voor volgend jaar. Nodig om deze ontmoetingsplek voor het dorp open te houden. VVD, GBWP en D66, de drie coalitiepartijen, willen 't Weike helpen. ,,We willen SKW de hand reiken'', zeggen de drie. Het college voelt er niks voor om 5 mille te geven.

• Van een heel andere orde is de voorzet die de PvdA geeft. Nu er een 'tsunami' van studenten naar Bergen op Zoom komt vanwege de komst van de HAS Hogeschool met hoger beroepsonderwijs wil de PvdA weten wat dat allemaal betekent voor de stad. Op gebied van huisvesting, infrastructuur en voorzieningen. Er is een aparte visie nodig, vindt de PvdA. B en W vinden dat onzin, omdat een en ander al goed is opgepakt.

Volledig scherm Knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom. © Joop van Houdt

Volledig scherm De BuitenBeter app. © Jan van de Kasteele • Lijst Linssen heeft er al vaker een balletje over opgeworpen: de verkeersellende op knooppunt Zoomland, de files die ontstaan omdat het verkeer dat vanuit Steenbergen komt naar een rijstrook wordt geleid. Lijst Linssen wil dat de weg wordt verbreed. Naar twee rijstroken. En dat dat wordt aangekaart bij de provincie en het ministerie. Ook van deze voorzet vindt het college dat er al genoeg werk wordt verzet om verbetering van Zoomland voor elkaar te krijgen.

De BuitenBeter app moet beter. Dat stellen Lijst Linssen, CDA, VVD en BSD. Wie nu via deze app op de smartphone een melding doet over bijvoorbeeld afval dat langs de kant van de weg ligt, vangt vaak bot. En wordt doorverwezen naar andere instanties dan de gemeente. Dat kan echt vinden de vier partijen. De gemeente moet die klachten oppakken en ze doorspelen. Dat hoeft niet de melder te doen. B en W zijn het hier volledig mee eens. En gaan er werk van maken.