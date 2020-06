Waarom zijn er in onze kerk nog geen diensten?

Een rondgang langs vertegenwoordigers van katholieke en protestantse huize in West-Brabant levert lang geen eenduidig beeld op. Vast staat dat de meeste kerken niet meteen op 1 juni de gelegenheid te baat namen om een dienst mét gelovigen te mogen houden. Zoals bijvoorbeeld de Lievevrouweparochie in Bergen op Zoom die meteen voor tweede pinksterdag twee eucharistievieringen programmeerde.

,,Om eindelijk sinds het uitbreken van het coronavirus onze vertrouwde parochianen weer eens écht te kunnen ontmoeten", motiveerde pastor Paul Verbeek.

Later pas

Volledig scherm Marc de Koning, bisdom Breda © privé Naburige katholieke en protestantse parochies sloegen nog een rondje over of beperkten zich vanuit de huiskamer tot de redelijk populaire internetdiensten of radio-uitzendingen.

Bij het Bisdom Breda, met nog zo'n 130 actief gebruikte kerkgebouwen in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, heeft woordvoerder Marc de Koning geen overzicht van de data waarop rooms-katholieke parochies weer diensten mét kerkgangers beginnen. ,,Ze moeten zich aan ons coronaprotocol met veiligheidsmaatregelen houden, maar wanneer ze diensten hebben, maken ze zelf uit.”

Quote Iedereen wil de deur echt graag open, maar dat vergt toch enige voorberei­ding Marc de Koning, Bisdom Breda

Hij vindt het niet raar of verwarrend dat er geen uniforme herstart is. ,,Iedereen moet zijn eigen weg terug naar de nieuwe werkelijkheid zien te vinden. Geen enkele kerk is hetzelfde, of heeft dezelfde capaciteit. Iedereen wil de deuren echt graag open, maar dat vergt toch enige voorbereiding en je hebt voldoende vrijwilligers nodig. En vergeet niet: veel van die mensen komen toch uit een risicogroep”

Verwarrend?

De Koning weerspreekt namens het bisdom dat het niet zo moeilijk is om hooguit 30 mensen op veilige afstand van elkaar een viering te laten volgen in een gebouw met doorgaans honderden zitplaatsen. Parochies weten al sinds 20 mei op welke wijze hun deuren per 1 juni weer open mochten voor bijeenkomsten met 30 mensen en per 1 juli voor 100 welgeteld gelovigen.

,,Ik begrijp best dat het verwarrend kan zijn, maar de vertrouwde kerkgangers weten via de website of het parochieblaadje heus wanneer ze weer terecht kunnen. De meeste kerken zijn bovendien niet hermetisch gesloten geweest de afgelopen maanden. Er waren bijvoorbeeld begrafenissen.”

Quote In Dinteloord wachten we tot juli. Dan mogen er 100 mensen binnen en hoef je er minder teleur te stellen Evelien Barendregt, predikant

Praktisch

Predikant Evelien Barendregt van de gereformeerde kerken in Zevenbergen en Dinteloord heeft te maken met twee kerken en twee verschillende data waarop openbare diensten weer beginnen. In de eerste gemeente Zevenbergen is komende zondag 7 juni een dienst, in de tweede pas op 5 juli.

,,Dat heeft vooral praktische oorzaken. In Zevenbergen zijn doorgaans minder mensen in huis en kunnen we werken met losse stoelen. Daar komen gemiddeld 40, 50 mensen. De eerste 30 die nu reserveren, hebben plek. Dinteloord is een grotere gemeenschap en de kerk heeft daar vaste banken voor ongeveer 150 mensen. Daar beginnen we pas in juli omdat er dan 100 binnen mogen: op die manier hoeven we minder mensen teleur te stellen.”

Volledig scherm Hans van Geel, pastoor Zundert © Ramon Mangold/ Pix4Profs De gereformeerden hielden de voorbije coronaweken onder meer via Dinteloordse filmpjes en de Zevenbergse radiodienst contact met hun kerk en konden zo onder meer begrafenissen volgen.

Ook pastoor Hans van Geel werkte in zijn Zundertse en Rucphense parochies met moderne livestreams, maar zal blij zijn als er weer 'gewone’ diensten zijn. Tweede pinksterdag vond hij niet zo geschikt om te beginnen, zegt Van Geel eerlijk.

Veel ouderen

Volledig scherm Henny Wouts, Antoniuskerk Lepelstraat © Tonny Presser/Pix4Profs RESERVERINGEN Sinds deze week houdt Henny Wouts in een schriftje de reserveringen bij voor de diensten in de Lepelstraatse Antoniuskerk. Het loopt nog niet storm, zegt Henny (74) vanachter de balie van haar winkel in huishoudelijke artikelen en speelgoed. ,,Voor het noveen van dinsdag 9 juni heb ik er nu een stuk of tien. Voor de dienst van komende zaterdagavond zeven uur nog geen. Maar die komen wel. Het zijn hier allemaal vaste klanten, joh.” Namen noteren Maar Wouts móet de namen noteren. Uit veiligheidsoverweging, zodat men bij een eventuele virusuitbraak snel kan achterhalen wie er in Gods huis te Lepelstraat was. En om taferelen te voorkomen als plots meer dan 30 mensen voor de kerkdeur staan. ,,Daar ben ik het meest benauwd voor”, biecht Henny, ,,dat een echtpaar zich als numer 30 en 31 meldt. Maar dat lost de koster van dienst dan maar op.” ,,We zijn die dag vrij in de keuze, maar voor veel oudere mensen is Pinksteren toch een soort feestdag met de familie of ze zochten zoals nu het terras op. Omdat wij in onze samenwerking met tien kerken te maken hebben, besloten we pas ná 1 juli te gaan beginnen. Dan kan iedereen de protocollen goed voorbereiden, duidelijk Ouderencommuniceren, kunnen we met grotere aantallen werken en mogen we ook weer de communie uitreiken ('lees kader).”