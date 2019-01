Waarom wordt mijn pilsje ieder jaar duurder?

Vrienden van Bokki uit Huijbergen gaan kraamkli­niek bouwen in Mowi, Tanzania

21 januari HUIJBERGEN - De Vrienden van Bokki beginnen in februari aan hun nieuwe 'missie': het bouwen van een kraamkliniek in Tanzania aan de voet van de Kilimanjaro. In februari beginnen vier enthousiastelingen aan de bouw, in september gaat een groep sportievelingen de Kilimanjaro beklimmen om geld in te zamelen voor deze kraamkliniek. Een mooie klapper voor hun 35-jarig bestaan. ,,De lokale bevolking is erg gebaat bij zo'n plek", aldus penningmeester Richard van Stel.