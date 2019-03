Waarom moesten vrouwen betalen voor wc's tijdens Vastenavend?

Fietsen in centrum van Bergen op Zoom? Dat mag vanaf nu

16:29 BERGEN OP ZOOM - Wat in feite al veel gebeurde, mag vanaf nu ook: het is vanaf nu toegestaan om te fietsen in het centrum van de binnenstad in Bergen op Zoom. Ook tussen 12.00 en 17.00 uur dus, als het gebied eigenlijk alleen voor voetgangers is.