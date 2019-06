Waarom er één dag lang circus was op de Gummarusschool

STEENBERGEN - Welk kind wil nou later niet leeuwentemmer of jongleur worden? De kinderen van de Gummarusschool in Steenbergen waren gisteren allemaal voor een dag circusartiest. Speciaal voor de leerkrachten mijnheer Jack (Kil), mijnheer Jan (Jacobs) en juffrouw Brigitte (Veraart) die alledrie precies veertig jaar op de school werken, hebben ze samen met 100% Circus een zinderende voorstelling in elkaar gezet.

De jubilarissen zijn 's ochtends met een sjerp om in optocht naar het grote plein gekomen. Daarna was het hard werken voor de kinderen, want elke groep studeerde zijn eigen act in. 's Middags is het schoolplein aan de Esdoornstraat omgetoverd tot een heuse circuspiste, met natuurlijk heel veel trotse vaders en moeders in het publiek. De drie jubilarissen zitten natuurlijk op de eerste rang.

De voorstelling start met Chinese lintendraaiers, kleuters met Chinese hoedjes op. Het publiek smelt en nu eens niet door de zon die overvloedig schijnt. ,,Wat schattig! Wat zijn ze klein!'' China is hofleverancier van circusartiesten, want later komt er ook nog een Chinese show met bordjes op stokjes en diabolo's. Ondertussen staan de 'paarden' al klaar en hop, daar gaat het doek open en draven de kindjes met hun stokpaarden de piste in. Het laatste paard zwaait nog even naar zijn ouders in het publiek. Maar ook olifanten en leeuwen zijn van de partij en natuurlijk clowns, goochelaars en limbodansers.

,,De Gummarusschool is 'een plek voor jong leren’", vertelt de spreekstalmeester even later. ,,Maar vandaag gaan de studentjes 'jongleren', met balletjes. En dan de touwtjepringers. Wie van de ouders heeft vroeger touwtjegesprongen?'', vraagt de spreekstalmeester. Welke ouder niet, zie je de moeders en ook de vaders denken. Die beginnen gelijk herinneringen op te halen, met twee touwen tegelijk, om en om.