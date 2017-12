Waarom de Pompejus zo'n indruk maakt...

Het geïmpregneerde hout van de Pompejus ruikt nog zuur van de nieuwigheid. En het is opletten, op weg naar de top van de 34 meter hoge toren die Fort de Roovere in Halsteren sinds gisteren siert: nog niet alle antislip-strips zijn aangebracht. Maar eenmaal boven is het uitzicht geweldig.

Rosanne Hopmans

,,Kijk, zie je dat? Daar ligt het Halsters Laag. Daar moeten we ook weer eens heen.’’ Rosanne en Corné Hopmans uit Halsteren wijzen hun zonen Tom (8) en Stijn (12) op het moerasgebied aan de andere kant van de A4. De snijdende kou kan ze niet deren. De dreigende luchten maken het vergezicht alleen maar mooier.

,,Dit is heel bijzonder. Dit is geen standaardtoren’’, zegt Rosanne over de Pompejus. ,,En hij staat bijna in onze achtertuin. Een paar maanden geleden zagen we het opeens: er staat een toren op Fort de Roovere.’’

Volledig scherm Zo zag het plan voor de Pompejus er uit. En zo is het ook uitgevoerd.

Zaterdag was de eerste dag dat het publiek de 129 treden naar de top van de ‘multifunctionele toren’ konden beklimmen. Wie dat wilde kon uitleg krijgen van de bedenkers van de Halsterse hoogbouw, Ro Koster en Ad Kil. ,,De uitleg was wat technisch, dus ben ik afgehaakt. Maar het gaat om wat er staat. En dat is echt heel bijzonder’’, zegt Rosanne Hopmans.

Ook Els en Thijs van loon en Wies Wijt uit Bergen op Zoom zijn onder de indruk. ,,Echt formidabel. En de klim viel eigenlijk ook wel mee’’, zegt Wijt.

,,Ik had verwacht dat het heel eng zou zijn, maar het valt reuze mee. Er is een goede, brede reling. Zelfs mensen met hoogtevrees kunnen er volgens mij wel op’’, denkt Van Loon. ,,Alleen heb ik wel te doen met de man die de vlag moet ophangen. Dat zou ik zelf niet graag doen’’, lacht haar echtgenoot.

Lieke en Lex Vansteelandt kunnen niet wachten om de toren te beklimmen. Samen met hun vader Ward zijn ze speciaal naar de Pompejus gekomen om van het nieuwe uitzicht te genieten. ,,We zijn echt heel erg nieuwsgierig’’, zegt Lieke. ,,Dit wordt voortaan een uitje’’, voorspelt vader Vansteelandt. ,