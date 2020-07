Waarom de jaarmarkt Steenbergen wél en de braderie in Halsteren niet doorgaat

HALSTEREN/STEENBERGEN - Daar waar het jaarmarktcomité Steenbergen ‘kneiterenthousiast’ is dat de jaarmarkt op 4, 5, 6 september coronaproof door kan gaan, heeft Harmonie Sint Cecilia Eensgezindheid ‘met pijn in het hart’ besloten dat de Halsterse braderie op 17 en 18 september geen haalbare kaart is.

,,Wij kunnen niet voldoen aan de voorgeschreven coronaregels”, stelt voorzitter van de harmonie Paul Schut. Zowel de jaarmarkt in Steenbergen als de braderie in Halsteren trekken jaarlijks duizenden bezoekers. Hoe kan het dat de ene wel door kan gaan en de andere niet?

Dorpsstraat Halsteren afzetten

,,Volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant moet de Dorpsstraat in Halsteren volledig worden afgezet en mogen er maximaal 250 mensen op het braderieterrein zijn”, verklaart Schut die toevoegt dat dat inclusief de bewoners en de mensen op het terras is. ,,Dat is niet te doen.”

Het bestuur van Sint Cecilia Eensgezindheid had goede hoop dat de braderie door kon gaan, zeker toen in juli de coronamaatregelen versoepeld werden. ,,We hebben veel scenario’s besproken. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor de anderhalve meter afstand, extra toezicht, belijning op straat, het aantal kramen. Maar de Dorpsstraat compleet afzetten met zijn vele zijstraatjes is onmogelijk.”

Quote We wilden graag iets terugdoen voor de onderne­mers en de samenle­ving Paul Schut, voorzitter Sint Cecilia Eensgezindheid

De teleurstelling is groot. ,,We wilden zo graag iets terugdoen voor de ondernemers en de samenleving.” Bijkomend nadeel is dat de harmonie nu ook inkomsten misloopt. Als organisator van het evenement is een groot deel van de opbrengst van de standhouders voor de harmonie.

Volledig scherm Drukte bij de jaarmarkt in Steenbergen vorig jaar toen er nog geen sprake was van Corona. © Pix4Profs/Tonny Presser

Jaarmarkt Steenbergen aangepast

Zo teleurgesteld de organisatie in Halsteren is, zo blij zijn ze in Steenbergen waar de jaarmarkt in aangepaste vorm wél doorgaat. ,,Wij sluiten het evenemententerrein al jaren af en wij hebben geen beperking in het aantal bezoekers”, zegt Dirk-Jan van Weezel, bestuurslid van het jaarmarktcomité.

,,Het evenement is buiten, en het aantal mensen rouleert. De horeca is bij ons naast de jaarmarkt, op de Markt en daar staan geen kramen.”

Quote We zijn blij dat we weer iets positiefs kunnen doen. Mensen zijn daar wel aan toe. Dirk-Jan van Weezel, bestuurslid Jaarmarktcomité

Dat de jaarmarkt door kan gaan is in goed overleg met de gemeente besloten. ,,De samenwerking was goed. Ze hebben echt gekeken naar de mogelijkheden”, zegt Van Weezel die benadrukt dat de jaarmarkt er wel degelijk anders uitziet dan andere jaren.

Minder kramen

,,We proberen de anderhalve meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen. Er zijn minder kramen en we kunnen ook minder bezoekers tegelijk toelaten. Ook het grote podium is er dit jaar niet.” Maar vol enthousiasme is de organisatie over de jaarmarkt begin september. ,,We zijn blij dat we weer iets positiefs kunnen doen. Mensen zijn daar wel aan toe.”