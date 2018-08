Waarom betaalt Steenbergenaar zoveel afvalstoffenheffing?

Afhankelijk van de container (140 of 240 liter) is het tarief voor een eenpersoonshuishouden 254 of 272 euro. Voor een huishouden met meerdere personen is het 320 of 338 euro per jaar. Ter vergelijking: in Bergen op Zoom betalen huishoudens 211,93 euro, terwijl inwoners in Woensdrecht weer 'slechts' 150 euro kwijt zijn aan de heffing.