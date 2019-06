Waar moeten arbeidsmigranten wonen in Bergen op Zoom?

update Grote schuur van veehoude­rij volledig uitgebrand in Steenber­gen, dieren stonden in andere stal ernaast

18:52 STEENBERGEN - Een grote schuur van een veehouderij stond maandagmiddag in brand aan het Waterhoefke in Steenbergen. De schuur is volledig afgebrand. De woning waar die tegenaan stond, is behouden. ,,We moesten snel handelen, voordat de brand over zou slaan.” De brand is inmiddels geblust en de weg is vrijgegeven voor het verkeer.