Waar komt station TenneT? ‘Het is kamp Noord tegen kamp Zuid’

HALSTEREN - Wat is de beste plek voor het 12 hectare grote hoogspanningstation van TenneT? Die vraag ligt op het bordje van de Bergse gemeenteraad nu TenneT de effecten op milieu, omgeving, kosten en techniek van de vijf beoogde locaties in of nabij de Auvergnepolder in beeld heeft gebracht. Niet één locatie is perfect en de omwonenden zijn verdeeld.