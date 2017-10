Waar is de zilveren wijnkoeler die Steenbergen aan Prins Maurits gaf?

STEENBERGEN - Hij is zilver, staat vermoedelijk op pootjes en heeft aan weerszijden twee ringen. Plus het wapen van prins Maurits. De zilveren wijnkoeler die de Steenbergse bevolking de prins in 1602 cadeau heeft gedaan, zou programmamaker Peter van Langerak direct herkennen. Maar waar is het gebleven?

Steenbergen wilde de prins bedanken na de Slag bij Nieuwpoort in 1600, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. ,,Ik denk dat ze bij zijn griffie en kamerbediende zijn gaan vragen waar hij behoefte aan heeft'', vertelt Van Langerak.

De bekende Haagse zilversmid Reidt kreeg de opdracht om de wijnkoeler te maken, die maar liefst 1693 gulden kostte. ,,Dat moesten de grootgrondbezitters ophoesten'', vertelt Van Langerak. ,,Vooral de Steenbergenaren met de meeste grond waren daar niet heel blij mee, maar de meesten hebben wel betaald.''

Speurtocht

In 1602 kreeg de prins het dus cadeau. Het vat woog maar liefst 35 pond en is waarschijnlijk geschonken in een kist, die afgezet is met groene stof. Maar daarna ontbreekt eigenlijk elk spoor.

Van Langerak kwam het verhaal tegen in een boek van de inmiddels overleden historicus Albert Delahaye, die er in de jaren vijftig van de vorige eeuw onderzoek naar heeft gedaan. Nadat het vat is aangeboden, ontbreekt elk spoor.

Van Langerak is vervolgens zelf gaan speuren. Hij heeft zelfs een brief naar de koning verstuurd. ,,Na enkele weken ontving ik een brief van de conservator van koninklijke verzamelingen dat zij ook niet weten waar het koelvat is.'' Hij krijgt de tip om het bij het Rijksmuseum en Paleis het Loo te proberen, maar ook daar vindt hij het vat niet. ,,Het kan ook zijn dat het inmiddels in particuliere handen is gevallen. Of omgesmolten, al zou het toch frappant zijn als je zoiets bijzonders zou omsmelten'', vindt hij.

750 jaar Steenbergen

In 2020 bestaat Steenbergen 750 jaar. ,,Het zou toch hartstikke leuk zijn als we de wijnkoeler dan hebben gevonden en kunnen tentoonstellen op het gemeentehuis'', zegt Van Langerak. ,,Dat is dan meteen een mooie aanleiding voor koning Willem-Alexander en Maxima om met Koningsdag naar Steenbergen te komen.''

Het programma 'Thuis in Steenbergen' staat zondag in het teken van de speurtocht naar het koelvat. De uitzending op de SLOS begint om 13.30 uur en wordt ieder uur herhaald. Daarna is het programma terug te zien via Youtube.