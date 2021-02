Waar in Halsteren komt nieuw hoogspanningsstation? Dit jaar wordt beslist

BERGEN OP ZOOM - Waar in de Auvergnepolder bij Halsteren landt een nieuw hoogspanningsstation waarvan de bouw in 2024 moet beginnen? Dat is tegen september duidelijk. Voor die tijd kan iedereen zijn zegje doen. Een uitgebreid inspraakproces begint volgende maand.

Van bewoners en grondeigenaren tot de Dorpsraad Halsteren, van waterschap Brabantse Delta tot bedrijvenvereniging TNP. Ze krijgen allemaal een uitnodiging mee te praten. Dat er een nieuw 150kV-station moet komen is al langer bekend. Maar een tijdplanning lag er nog niet. Die is er nu wel.

Maar eerst even naar de vraag waarom zo'n station in de omstreden Halsterse polder moet landen. Daar zijn drie oorzaken voor aan te wijzen. Het elektriciteitsnetwerk in West-Brabant raakt vol. Er is dringend uitbreiding van de bestaande capaciteit nodig.

Schouwen

Nog harder zitten Tholen en Schouwen-Duiveland daar om te springen. Vanuit Halsteren kunnen beide Zeeuwse gemeenten worden aangehaakt op het landelijke stroomnetwerk. Vanaf het nieuwe station met een ondergrondse kabel. Die loopt of via Tholen naar Schouwen-Duiveland. Of via Steenbergen en Sint Philipsland. Dat is nog niet duidelijk.

Dat de Auvergnepolder is beeld is, is heel logisch. Er loopt al een bovengrondse hoogspanningsleiding. Die ter hoogte van de Kijkuit afdraait in oostelijke richting. Daar kan het nieuwe station aan worden gekoppeld.

Veel tijd

In de planning zoals die nu is gepresenteerd door TenneT, Enexis en de gemeente Bergen op Zoom valt te lezen dat dit najaar duidelijkheid over de plek moet zijn. Dan begint de procedure. Daar is veel tijd voor nodig. Verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 de schop in de grond kan.