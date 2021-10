Waar haar pa schapen hoedde, geeft haar zoon nu drone-les: ‘De cirkel is rond’

Halsterse stapt naar de rechter en eist schadever­goe­ding: ‘De gemeente wil niet overleggen’

6:07 HALSTEREN - De inwoonster van de Daansbergen in Halsteren is boos, voelt zich al jarenlang niet gehoord door de gemeente Bergen op Zoom en is vooral heel erg teleurgesteld over de wijze waarop ze is behandeld. ,,Ik heb steeds in overleg willen gaan met de gemeente, maar die wilde mijn uitgestoken hand niet aannemen.”