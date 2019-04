Waar blijven de nieuwe woningen in Huijbergen?

Op het terrein van de voormalige sanitairhandel J&S aan de Westerstraat komen twaalf woningen voor starters en senioren. ,,De vergunning is ingediend en ik verwacht dat daar eind van dit jaar gebouwd gaat worden", verwacht De Waal.



Er was ook lang sprake van een nieuwe woonwijk op het terrein van voetbalvereniging Vivoo. ,,Maar dan moesten we wel eerst een andere locatie voor Vivoo vinden en dat is niet gelukt." De Waal zegt dat hij met Vivoo in gesprek is om het huidige sportpark naar achter uit te breiden.