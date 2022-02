Wa summe nou ebbe: deze dweilband bestaat 5 x 11 jaar

Wat zullen we nou hebben, al 55 jaar leven in de brouwerij van Bergenaar John Besling? Niet veel dweilbands kunnen het zeggen, maar wel dweilband Wa summe nou ebbe. John stond aan de wieg van de band en viert dit jaar met zijn collega-muzikanten het 55-jarig jubileum. Alhoewel…

Wordt er nog wat gevierd dit jaar, John?

,,Mmm… Het is niet het beste jaar voor een jubileum, hè. Door de huidige omstandigheden hebben we ervoor gekozen om alle activiteiten af te lassen. Of we dat volgend jaar gaan inhalen is nog maar de vraag. De jubilerende bandjes en andere clubjes in het Krabbegat stapelen zich zo wel erg op, straks van drie jaar samen.”

,,Het is zeer onzeker of er dit jaar nog iets zal gebeuren, ondanks de versoepelingen. We missen praktisch iedere vorm van voorbereiding, er is nauwelijks gerepeteerd. Maar hé, het betekent niet dat de leut uit onze club verdwijnt. Zodra het kan, lopen we weer spelend door de stad.”

55 jaar. Dat kunnen niet veel dweilbands zeggen.

,,Nou en of. Ik weet nog goed hoe die begintijd was. Er waren hooguit elf bandjes actief in het Krabbegat, dus als we op straat liepen hadden we binnen no time een horde krabben achter ons aan. Soms wel honderd. De cafés die ons aan hoorden komen, zetten meteen de deur voor ons open. Een bijzondere tijd was dat. Inmiddels zijn er meer dan honderd bandjes actief, dus zo bijzonder zijn we niet meer.”

Een hele revolutie, zo door de jaren heen!

,,Dat kan je best stellen. Ik heb nog meegemaakt dat het eerste vrouwenbandje opstond. Voorheen was het wereldje van dweilbands echt een mannengemeenschap, maar dat is het al lang niet meer. Ook de stad is veranderd, kleiner geworden. Door het verdwijnen van veel horeca doet het deel ten oosten van de Grote Markt niet meer mee én de Antwerpsestraatweg is weggevallen.”

Wat is voor jou een mooi moment uit deze 55 jaar tijd?

,,Toen onze dweilband Wa Summe nou Ebbe 44 jaar bestond, 11 jaar geleden, werd er in het Zwijnshoofd een gezellige middag georganiseerd waar de prins en alle oud-prinsen werden geïnterviewd door oud-Bergenaar Cornald Maas. Een bijzonder moment, want inmiddels zijn er daar twee van overleden.”

,,Mensen vragen me ook vaak: ‘Wat vind jij nu een goede Prins, John?’. Maar zoals dat bij bijna iedereen is, ben ik het meest gecharmeerd van de Prins uit mijn kindertijd. Prins Nilles I, Kees Becht, is voor mij de man van het sprookje.”

,,Maar de leukste momenten zijn die als het orkest lekker op dreef is en er een goede respons is van het publiek. Het moet feest zijn, de armpjes moeten omhoog en er moet weer ouderwets gedweild worden. Als je dat als bandje voor elkaar krijgt, dan is dat voor publiek én muzikanten leve n’in de brouwerij!”

