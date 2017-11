VVD Woensdrecht verjongt en vernieuwt kieslijst

‘Jonkie’ Robbert-Jan Willeboordse uit Hoogerheide en Woensdrechtenaar Teus Slagboom, beiden al actief als burgerraadslid, bekleden respectievelijk de plaatsen twee en vier. Op drie komt Marius Bakker, ook uit Woensdrecht, die volgende week donderdag wordt voorgedragen als burgerraadslid.

Van de huidige raadsleden komt Huijbergenaar Henk Kielman op vijf, Roger Boussen uit Hoogerheide duwt de lijst als nummer negentien. ,,Henk heeft aangegeven dat hij plaats wil maken om vernieuwing mogelijk te maken. En Roger zei 3,5 jaar geleden al dat hij aan zijn laatste termijn begon”, zegt VVD-voorzitter Ronald Averdieck.

De partij is blij met de verjonging in de persoon van Willeboordse, die in december 27 jaar wordt. ,,Enthousiast, student en secretaris van de JOVD Zuid-West Brabant”, geeft Averdieck aan. Bakker en Slagboom zijn zestigers, maar wel voor het eerst in beeld voor een raadszetel. ,,Die combineren levenservaring met nieuw elan en hebben er zin in om de nieuwe fractie te vormen.”

Martin Groffen

Aanvankelijk zou Martin Groffen, die bezig is aan zijn laatste termijn als wethouder en uit de actieve politiek stapt, als lijstduwer fungeren. Om toch een belangenbehartiger uit Putte in de kopgroep te hebben, komt Groffen nu op plaats zeven.

,,We zijn bezig met geschikte mensen uit Putte, maar die zijn nog niet toe aan zo’n prominente positie”, zegt Averdieck. ,,En al is de herindeling lang geleden, een kiezer stemt lokaal toch graag op iemand uit eigen dorp. Dus Martin staat nu op zeven, maar blijft formeel lijstduwer. Hij komt zeker niet terug in de raad.”

Ossendrechtenaar Manus Bolders werd in september voor het eerst gekozen tot lijsttrekker, voor Edwin van Sprundel, die op tien staat. Beiden zijn wethouderskandidaat, afhankelijk van eventuele coalities en portefeuilles.