VVD wint, PVV verliest in Steenbergen

Historie

In 2017 gingen de VVD en de PVV nek aan nek in Steenbergen. Met een krappe 1,9 procent won de VVD de verkiezingen in deze gemeente (met 24,7 procent van de stemmen). De PVV belandde op de tweede plek met 22,8 procent van de stemmen. De derde plek ging naar het CDA met 12, 6 procent van de stemmen. De opkomst in Steenbergen was in 2017 79,64 procent.