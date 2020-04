VVD: Winkels langer open op zondag

Meester Frans is razend populair met zijn filmpjes voor kleuters

14:55 BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - 12? Of 3? Frans van Reijen en Saartje worden het er maar niet over eens welk cijfer op hun piratenboot moet komen. Die boot, dat is een tafel die op zijn kop is gezet. En Saartje is een varkentje, een handpop.