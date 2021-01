VVD-leider Manus Bolders zwaait na 22 jaar af als raadslid in Woensdrecht: ‘Emotioneel, maar tijd voor opvolger’

Bolders zat in het bestuur van de KPJ Huijbergen toen Joke Jansen-van Overveld hem vroeg bij de VVD te komen. ,,Na vier jaar als burgerlid ben ik in 1999 raadslid geworden. In al die tijd ben ik twee keer lijsttrekker geweest en 19 jaar fractievoorzitter. Nooit oppositie hoeven voeren, altijd in coalities gezeten, dan krijg je meer voor elkaar."

Subsidiebeleid afstemmen

Bij de verkiezingen in 2018 was hij na Jeffrey van Agtmaal (CDA) de lijsttrekker met de meeste stemmen. ,,Maar op drie stemmen na pakten we naast een derde zetel, in de coalitie bleef er voor ons een wethouderspost van slechts 0,6 FTE over. Een teleurstelling, dat was voor mij helaas geen optie”, aldus Bolders, procesoperator bij Sabic waar hij al 33 jaar werkt.

Minder plezier en energie

Bolders wist voor zichzelf dat hij aan zijn laatste raadsperiode bezig was. ,,In december merkte ik dat ik er minder plezier en energie uit haalde, er kwam wat sleet in. Dus leek het me beter voor mij en de partij om een jaar eerder te stoppen en ruimte te geven aan mijn opvolger.” In theorie komt per 1 mei de gestopte Martin Groffen terug in de raad, maar logischer is dat burgerlid Marius Bakker inschuift.