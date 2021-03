VVD en D66 winnen ruim in Bergen op Zoom, PVV nog net de tweede partij

Historie

In 2017 was de opkomst in Bergen op Zoom wat lager dan het Brabants gemiddelde (81 procent): net geen 79 procent kwam opdagen. Degenen die stemden gingen in meerderheid voor de VVD, net als bijna overal in Nederland destijds. De partij van Mark Rutte kreeg bijna 24 procent van de stemmen. De PVV was er met 17 procent relatief groot, het CDA met 10 procent relatief laag. De Christendemocraten kregen bijna net zoveel stemmen als de SP en D66.