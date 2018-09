VVD betreurt zetelverlies door vertrek Huismans

Vier zetels

De VVD zakt nu van vijf naar vier zetels in de gemeenteraad en komt daarmee op gelijke hoogte van het CDA en Lijst Linssen. De meerderheid in de coalitie (GBWP, VVD,CDA, GroenLinks) komt niet in gevaar. De coalitiepartijen hadden samen twintig van de 33 zetels. Nu zijn dat er 19, wat nog een ruime meerderheid is.

Gepasseerd

Gertjan Huismans stapte maandag uit de VVD fractie omdat hij is gepasseerd voor de functie van fractievoorzitter. De gebeurde al na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Een zwaar teleurgestelde Huismans heeft een paar maanden de tijd genomen om de machtsovername door Rian Govers, die zich gesteund wist door Maarten 't Hof en Joost Pals, te verwerken. Uiterste inspanningen om de boel te lijmen zijn mislukt. ,,Maar Rian Govers is op democratische wijze door de fractie gekozen tot fractievoorzitter", stelt het bestuur.

Vernieuwing

Volgens Govers was het tijd voor vernieuwing. ,,In de landelijke statuten van de VVD wordt geadviseerd te stoppen als je twaalf jaar eenzelfde bestuurlijke functie hebt vervuld", zegt ze. ,,Huismans zat bijna twintig jaar voor de VVD in de gemeenteraad. Dan is verandering wel eens nodig", meent Govers die er aan toevoegt dat Huismans veel voor de VVD heeft gedaan. Wat er veranderd is binnen de fractie, vindt Govers moeilijk te duiden. ,,We doen het nu meer samen, denk ik."