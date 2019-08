VVD Bergen op Zoom: ‘Weg met wegwerpplastic op evenementen’

Analyse Strijd om monumenten­sta­tus voor Ketrientje in Bergen op Zoom is gevecht zonder einde

6:01 BERGEN OP ZOOM - Lastige vraag: hoeveel onderzoeken zijn nodig om aan te tonen dat Huize Sint Catharina in het hart van Bergen op Zoom wel of geen gemeentelijk monument is? Het antwoord is al even lastig want de bouwhistorische deskundigen zijn het onderling niet eens. Intussen gaat pandeigenaresse tanteLouise de boer op om nieuw onderzoek te laten doen. Het zoveelste.