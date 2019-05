VVD Bergen op Zoom: ‘Lever wapen in zonder straf’

De VVD komt met het voorstel omdat Bergen op Zoom slecht scoort op het gebied van veiligheid. Hoewel gedaald, steekt het aantal misdrijven nog altijd boven het landelijk gemiddelde uit. En dat is schrijnend, vindt Dominique Hopmans (VVD). ,,We staan op plaats 66 van crimineelste steden van het land.”



Dat moet veranderen, vinden ze bij de VVD. Want elk wapen dat wordt ingeleverd, vergroot de veiligheid thuis en op straat. Bij geweld spelen wapens vaak een rol. Wie een wapen heeft en ervan af wil, moet dit straffeloos kunnen inleveren. In steden als Rotterdam en Helmond is actie succesvol uitgevoerd. Het resultaat in de havenstad: 262 wapens en 600 kilo munitie. In Helmond 70 wapens en 1500 kogels.