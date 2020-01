Vuurwerkverbod: roep in West-Brabant luider dan vorig jaar

Brabantse Delta maakt West-Brabantse gemalen en stuwen visvriende­lijk

7:00 Het gaat om zes stuwen, twee gemalen en een terugslagklep in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Moerdijk, Dongen, Oosterhout en Gilze en Rijen. ,,Het is redelijk uniek dat we de negen stuwen en gemalen in een keer aanpakken”, vertelt projectmanager Chiel Lauwerijssen van Brabantse Delta. ,,Het is een miljoenenproject.”