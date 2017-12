Vuurwerkteams gaan de wijk in, 'Het is een kat-en-muisspel, je bent altijd net te laat'

Bergen op Zoom wil minder vuurwerkoverlast en bindt de strijd aan. De politie surveilleert extra en WijZijn stuurt teams de wijk in. Jongeren die jongeren aanspreken op het afsteken van vuurwerk nu dat nog niet mag. Wie het toch doet, kan rekenen op een goed gesprek. BN/DeStem ging mee op pad, wijk Oost in.

Marwan, Onur, Zakaria, Ayyoub en Hamed verzamelen voor de ingang van de voormalige C1000-supermarkt op het Piusplein in wijk Oost. Het is rustig op straat. De groep jongens van het Flying Team, een initiatief van welzijnorganisatie WijZijn, gaan samen met drie heren van het buurtpreventieteam de wijk in. Onderweg spreken ze jongeren aan die stiekem vuurwerk afsteken.

De vuurwerkteams hopen door hun inzet dat jongeren minder vuurwerk afsteken. En als ze het toch doen, dat het veilig gebeurt met een aansteeklont. Iedere avond delen de jongeren per team twintig lonten aan de jongens op straat uit.

Opvallend rustig

Via de Populierenlaan lopen we richting Vijverberg-Zuid. "Het is nu opvallend rustig", zegt Hamed Matai (28), coördinator van de groep. "Zo'n twintig jongeren terroriseren broodjeszaak Asya in de Kamperfoeliestraat. Klanten durven niet meer naar binnen." Volgens Hamed gaat het in zijn wijk om een aantal groepjes jongeren die voor overlast zorgen.

"Ik ken ze allemaal. En de families ook. Als ik dat laat vallen en zeg dat ik hun vader aanspreek, worden ze stil." Toch gaat het niet altijd zo makkelijk. Hamed heeft situaties meegemaakt dat hij en zijn groep bekogeld worden met vuurwerk. "Soms is het best gevaarlijk. Het is een soort kat en muis spel. Je bent altijd net te laat."

Harde knal

De surveillance van het Flying Team blijft beperkt tot het gebied tussen de Parallelweg, Wouwsestraatweg, Gagelboslaan en Rooseveltlaan. "Iedere avond zijn we zo'n drie uur onderweg. Ik heb er blaren van op mijn voeten", zegt Hamed. Als we door de brandgangen van de Plataanstraat en Ligusterstraat naar de Kamperfoeliestraat lopen klinkt plots een harde knal. Als een malle gaan de vier jongens er op af. "Dat moet vanuit huis zijn afgestoken", roept Ayyoub. "Er is niemand te zien."

Trots

Hamed is ontzettend trots op 'zijn' jongens. Dat ze hun leeftijdsgenoten aanspreken op wat wel en vooral niet kan. "Dat is toch lef hebben? Het enige wat wij willen is dat die jongens niet de fout in gaan. Dat de politie er niet aan te pas hoeft te komen. Dat werkt averechts."

Het Flying Team in wijk Oost heeft goede connecties met de politie. Als op de Ericalaan een politieauto stopt, gaat het raampje omlaag. "Alles onder controle mannen?", vraagt een van de agenten.