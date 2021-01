Vuurwerkschade in Steenbergen ondanks verbod hoger dan vorig jaar

STEENBERGEN - De vuurwerkschade in de gemeente Steenbergen voor, tijdens en na de jaarwisseling bedraagt maar liefst 19.000 euro. Ondanks het vuurwerkverbod en preventieve maatregelen in de gemeente is er veel schade ontstaan door illegaal vuurwerk.

Dat meldt de gemeente Steenbergen na een inventarisatie. Zo zijn er vijftien afvalbakken vernield, evenals vier verkeersborden, drie ondergrondse papiercontainers, twee bushokjes en een fietsoverkapping. In Dinteloord was er vooral veel rotzooi op het Raadhuisplein en Zuideinde.

Vorig jaar 5.000 euro schade

De vuurwerkschade is daarmee veel hoger dan voorgaande jaren. De reden blijft gissen, zegt de gemeente. Wel is het zo dat er vaker grote verschillen in de bedragen zijn. Zo bedroeg de schade in Steenbergen vorig jaar ‘slechts’ 5.000 euro, terwijl het een jaar ervoor 13.000 euro was.

Daags na de jaarwisseling maakte de gemeente al bekend dat die op sommige plekken onrustig is verlopen. Vooral in Dinteloord was er veel overlast op het Raadhuisplein. De politie had daar de handen vol aan een groep van zo’n veertig personen die illegaal vuurwerk afstak en het bushokje vernielde. De gemeente doet geen verdere uitspraken over de overlastgevers. ,,Wat daar is gebeurd, kan echt niet. Gelukkig is het niet uit de hand gelopen. Uiteraard kijken we er naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Maar het is nu nog te vroeg om eventuele maatregelen aan te kondigen”, zegt een woordvoerder.

Burgemeester baalt

De brandweer moest daarnaast een aantal keer in actie komen voor kleine branden. De politie hield op oudjaarsdag een 17-jarige jongen aan met ruim vijf kilo zwaar illegaal vuurwerk.

Burgemeester Ruud van den Belt baalt in ieder geval stevig van de vele vernielingen: ,,In november zagen we al de eerste schade van vuurwerk en zelfs deze week was het nog niet voorbij.” Wel is hij blij dat het vuurwerkverbod goed heeft gewerkt om de druk op de ziekenhuizen te verminderen, zoals de bedoeling was. ,,Maar de vernielingen die in onze kernen zijn aangericht zijn veel te groot. Zo ga je niet om met andermans spullen.”

Alle beschadigingen zijn inmiddels wel hersteld door de buitendienst van de gemeente Steenbergen.