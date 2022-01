Vuurwerkschade beloopt 5000 euro in gemeente Woensdrecht: ‘Valt relatief nog mee’

Vrouw op grond gegooid bij beroving in Bergen op Zoom: telefoon en tas gestolen

BERGEN OP ZOOM - Bij een overval op een kruising in Bergen op Zoom is maandagmiddag een vrouw door twee mannen beroofd. Op het kruispunt van de Wattweg met de Nobellaan werd de 23-jarige vrouw op de grond gegooid toen ze daar aan het lopen was. De politie is nog naar de twee overvallers op zoek.

4 januari