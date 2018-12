Vuurwerkbom dupeert kunstenaars in Bergen op Zoom

‘Niet verbaasd over schietpar­tij in Augusta­laan Bergen op Zoom’

7:59 BERGEN OP ZOOM - Na de commotie van vrijdagavond, toen de politie vanwege de beschieting van een woning de Augustalaan in Bergen op Zoom deels afzette, is de rust zaterdag weergekeerd in dit deel van de wijk Fort-Zeekant. ,,Maar dit voorval verbaast me niks", zegt een buurtbewoner.