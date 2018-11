Vuurwerk in West-Brabant verbieden? Meerderheid deelnemers enquête vindt van wel

Deze leerlingen op 't Ravelijn in Steenber­gen bepalen zelf wat ze leren

22 november STEENBERGEN - Geen vaste of verplichte vakken en lessen volgen, maar zelf bepalen wat je wil leren. En dat vervolgens in de praktijk brengen. ‘t Ravelijn in Steenbergen is dit jaar gestart met een nieuwe onderwijsvorm: Agora. Onderwijs waarbij ‘natuurlijk leren’ voorop staat. De kern is dat de scholieren zelf mogen bepalen wat ze leren en doen.