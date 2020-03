Vuurwerk in gemeenteraad, Bergenaar is het beu

BERGEN OP ZOOM - ‘Verbieden die zooi! Het is oorlog geworden’. Het is een van de vele reacties na de jaarwisseling 2019/2020. Steeds meer mensen zijn de vuurwerkoverlast beu. Voor Bergen op Zoom aanleiding onderzoek in te stellen. En dit jaar de knoop door te hakken. Wel of geen vuurwerk? Vuurwerkvrije zones? Of goed knallen met professionele vuurwerkshows.

Op zich viel de afgelopen jaarwisseling wel mee, constateert burgemeester Frank Petter in een rapport over oud en nieuw dat hij deze week naar de Bergse gemeenteraad heeft gestuurd. De totale schade voor de gemeente was een kleine 17.000 euro. Aanvankelijk dacht de gemeente veel hoger uit te komen. En ook het schoonmaken van de stad kostte niet meer dan in voorgaande jaren.

Een gemiddelde jaarwisseling heet dat. Wat er voor particuliere schade was, is overigens niet bekend. Politie en brandweer hadden het druk. Ziekenhuis en ambulance geven aan dat de jaarwisseling niet veel anders was dan in een gewoon weekeinde waarin veel mensen uitgaan.

Totaal verbod op vuurwerk

Quote Verbieden die zooi! Het is oorlog geworden Reacties na jaarwisseling Toch is er iets aan het veranderen. Steeds meer mensen zijn het vuurwerk beu. Ze voelen zich onveilig, durven het huis niet uit, zijn bezorgd om hun huisdieren. Burgemeester Petter riep Bergenaren op zich bij hem te melden. Dat leverde tientallen reacties. Op eentje na allemaal van mensen die van het vuurwerk in hun wijk verlost willen worden. ,,Er is een sterke voorkeur voor een totaal vuurwerkverbod.”

En dat is ook strekking van het commentaar op sociale media. In de evaluatie betrok Petter met name wat op de Facebookpagina van BN DeStem binnenkwam. ,,Lijkt Syrie wel. Ben letterlijk Bergen op Zoom uit gevlucht! Hoe lang tolereren we dit nog?”, waren enkele van de vele reacties die daar te lezen vielen en in de gemeentelijke evaluatie zijn verwerkt.

Goede keuze maken

Maar er is ook nog steeds een tegengeluid. Van mensen die snappen dat een eventueel totaalverbod heel lastig is te handhaven. ,,Stoppen heeft geen zin. Dan zoeken ze wel iets anders om er een bende van te maken.” En dat betekent dat de Bergse gemeenteraad in de loop van dit jaar voor de uitdaging staat een goede keuze te maken.