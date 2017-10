Vrouwen kleuren Bergen op Zoom in Mooi Anders

261 vrouwen. In kleur. In een boek dat bijna 2 kilo weegt. Vanaf mei 2016 zijn ze er mee bezig geweest. Nu is Mooi Anders klaar. Het jongste project van Sophie en Jacques van Eekelen. Bergse ondernemers. Bekend van Babouche Bruidsboetiek. Maar ook fervente amateurfotografen. Die graag iets bijzonders doen. Zoals in 2015 Gewoon Anders. Een fotoboek met mannen die allemaal iets te maken hebben met Bergen op Zoom.

Eerbetoon

Mooi Anders is een indrukwekkend eerbetoon aan de vrouwen uit de stad. Foto's met een verhaal. Van een toevallige ontmoeting. Tot een zorgvuldig geregisseerd moment. Vrouwen op de plek waar ze werken, geboren zijn, iets mee hebben. Bekende vrouwen, onbekende vrouwen. Van een vrouw in badpak tot de enige brandweervrouw in de stad. Een groep zussen. Medewerksters van een kantoor. Te paard. Op de motor. Op de steiger.

De tijd verandert

,,Bergen op Zoom verandert, de tijd verandert, en alles gaat voorbij'', staat er op de voorkant. Dit boek toont de vrouwen en de stad. En geeft een goed beeld van Bergen op Zoom. ,,Je ziet de stad ook anders'', denken ze. ,,Over honderd jaar geeft het een mooi beeld van nu. Dan is dit oud-Bergen op Zoom'', vinden de makers. ,,Zoals bij de foto met de voormalige V&D op de achtergrond. Op onze foto zie je dat die winkel dicht is. Wie weet wat er over honderd jaar op die plek staat.''

Alle vrouwen staan met hun naam en een korte omschrijving over wie ze zijn en wat ze doen in Mooi Anders vermeld.

Volledig scherm Sophie en Jaques van Eekelen in de Smakkestraat. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Presentatie

Op 5 november presenteren de twee Mooi Anders. In horecazaak Den Enghel aan de Grote Markt in Bergen op Zoom. ,,We tonen van iedereen die in het boek staat een zwart-wit foto. Al die foto's samen beslaan 16 bij 3 meter, er is een complete wand mee gevuld.'' Peter van der Velden, oud-burgemeester, opent die expositie. Hij heeft ook het voorwoord in het boek geschreven. ,,In het mannenboek was het voorwoord van een vrouw, Yvonne Kammeijer, daarom hebben we nu voor een man gekozen.'' Van der Velden is geen toevallige keuze. ,,Ik ken 'm al van toen ik 17 was'', zegt Sophie. ,,En toen hij burgemeester was heeft hij wel eens geholpen met een akkefietje dat ik had.''

Muzikanten

Wie denkt dat Sophie en Jacques van Eekelen nu klaar zijn, met een mannen- en een vrouwenboek, komt bedrogen uit. ,,We hebben de eerste foto al weer gemaakt voor ons volgende boek'', lachen ze. Onderwerp dit keer de vele muzikanten in de stad. ,,We gaan echt niet alle dweilbands fotograferen. Of alle koren. Maar we zoeken mensen die muziek maken. Foto's kunnen ook gewoon bij iemand thuis zijn. En we denken er over om de voltallige Harmonie Oranje Nassau te fotograferen. De namen te noteren.'' Als tijdsdocument. Voor dat nieuwe project geven ze zich zelf twee jaar, het moet in 2019 verschijnen.